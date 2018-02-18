Дніпряни вшанували пам'ять загиблих під час масових розстрілів євромайданівців

Увечері 18 лютого в центрі Дніпра відбулося вшанування Героїв Небесної сотні. Активісти Євромайдану, члени партій, громадських організацій, бійці добровольчих формувань та небайдужі дніпряни прийшли на площу Героїв Майдану, щоб згадати про події 18-20 лютого 2014 року, коли відбувалися масові розстріли в центрі Києва.

«Ми прийшли сюди, аби вшанувати героїв, які віддали свої життя під час Революції гідності задля здолання злочинного режиму та системи корупції і свавілля», – зазначали учасники зібрання.

На площу дніпряни принесли жовто-сині прапори, які пройшли з ними Революцію гідності, а також прапор, пробитий під час подій у лютому 2014 року на майдані Незалежності в Києві.

«Мій побратим Сергій Петренко зараз стоїть з тим прапором, який тоді горів, тоді стріляли в нього, у Сергія, коли він був із цим прапором. Він був у касці з написом «Преса» і вони цілили прямо в нього... І ми зараз маємо за честь стояти поряд з людьми, які пройшли Майдан, які зараз на фронті боронять цю землю. Загиблі на Майдані хотіли жити в іншій державі. Вони закрили нас своїми спинами, вони підставили груди під кулі і відійшли у вічність. Чи можна зараз говорити, що це було дарма? Ні», – сказав один із учасників заходу Максим Дорофєєв.

Дніпряни також згадали, що громадська ініціатива зі встановлення у Дніпрі пам’ятника героям Небесної сотні, попри проведення конкурсу і визначення переможця, досі не реалізована. Місто не може визначитися з місцем для монументу.

«Спершу нам пішли назустріч, була організована потужна конкурсна комісія з фахівців – архітекторів, художників, дизайнерів, представників творчої спільноти. На закритому конкурсі був обраний найкращий проект і вже почали збирати кошти на встановлення цього пам’ятника. Але… Не знайшли місця, щоб цей пам’ятний знак з’явився у місті», – зауважила учасниця заходу, одна з авторів ініціативи Людмила Кострюкова.

Пам’ять героїв Небесної сотні вшанували хвилиною мовчання. Опісля на площі запрацював «вільний мікрофон»: дніпряни згадували події чотирирічної давнини, читали вірші.

2015 року в Дніпрі провели конкурс «Простір єдності» на створення пам’ятника загиблим під час Революції гідності й воєнних дій на Донбасі. За задумом організаторів, кошти на створення пам’ятного знаку не повинні були виділятися з бюджету: це мали бути винятково гроші громадськості. Оголошенню конкурсу передувало вуличне опитування жителів щодо концепції майбутнього пам’ятника. У конкурсі переміг проект скульптора Олександра Рябоконя, однак він так і не був реалізований.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.