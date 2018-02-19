В арабській пресі повідомили, що режим Каддафі давав гроші на кампанію Тимошенко, у її команді це заперечують

Режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі міг бути причетний до фінансування окремих президентських кампаній у Європі, зокрема і в Україні, на користь кандидата на виборах у 2010 році Юлії Тимошенко, повідомила 19 лютого арабська міжнародна газета Asharq Al Awsat зі штаб-квартирою в Лондоні.

Видання повідомляє, що щонайменше 4 мільйони євро були надані на кампанію нинішнього лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Гроші були замовлені доктором Багдаді аль-Махмуді, прем’єр-міністром того часу (зараз перебуває у в’язниці в Тріполі), і були поміщені в сумку, купюрами по 500 євро. Ми вирушили на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав тодішній віце-прем’єр України», – пише видання з посиланням на помічника з оточення сина Каддафі Саґфа Аль Іслама.

Водночас у коментарі Радіо Свобода речниця Юлії Тимошенко Марина Сорока зазначила: «Ця інформація не відповідає дійсності, це все неправда».

Крім того,арабське міжнародне видання у статті, яку називає однією з частин розслідування зв’язків Каддафі із західними лідерами, вказує на те, що уряд екс-диктатора Лівії виділив щонайменше 5 мільйонів доларів на кампанію кандидата на виборах у США в 2004 році та не менш ніж 50 мільйонів євро на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році. Офіційних коментарів від представників США і Франції з цього приводу наразі немає.

У 2011 році в Лівії тривала громадянська війна, яка завершилася поваленням режиму її лідера-диктатора Муаммара Каддафі. Сам Каддафі був схоплений і вбитий 20 жовтня 2011 року.