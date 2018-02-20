Росія: загиблих у Дагестані жінок ховають на території храму

У російському регіоні Дагестан 20 лютого відбувається панахида за п’ятьма жінками, загиблими внаслідок стрілянини в православному храмі міста Кізляр.

Виконувач обов’язків голови Дагестану Володимир Васильєв заявив, що загиблих поховають на території храму. За його словами, він обговорив це питання з головою Махачкалинської єпархії архієпископом Варлаамом, який засвідчив, що жінки прийняли «мученицьку смерть».

Російська влада ідентифікувала особу нападника, який 18 лютого вбив із мисливської рушниці п’ятьох людей у православній церкві в дагестанському місті Кізляр, перш ніж був застрелений правоохоронцями. Ним виявився 22-річний житель Дагестану.

Відповідальність за напад у Кізлярі взяло на себе угруповання «Ісламська держава», заяву такого змісту оприлюднило близьке до екстремістів інформаційне агентство Amaq. Водночас у цій заяві немає жодних доказів, що підтверджують такі твердження.

Патріарх Російської православної церкви Кирил оцінив напад як «провокацію, спрямовану на розпалювання ненависті між православними та мусульманами, що століттями жили поруч у мирі на Кавказі».