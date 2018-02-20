Голова центробанку Латвії заперечує звинувачення у хабарництві і відмовляється йти у відставку

Голова центрального банку Латвії заперечив звинувачення на його адресу в хабарництві, заявивши, що він став жертвою брудної кампанії.

«Я вирішив не йти у відставку. Я не винен», – заявив Ілмар Римшевич 20 лютого журналістам у Ризі.

Він додав, що його переслідують «деякі латвійські комерційні банки, щоб знищити репутацію Латвії».

Латвійські чиновники закликали Римшевича піти у відставку після того, як співробітники антикорупційного агенства затримали його у вихідні дні за підозрою у вимаганні й отриманні хабара на суму близько 100 тисяч євро. Пізніше посадовець був звільнений під заставу без висунення офіційного звинувачення.

20 лютого Міністерство оборони Латвії заявило, що існує «висока ймовірність того, що ззовні організовується масштабна інформаційна атака на Латвію», щоб завдати шкоди уряду й вплинути на вибори, заплановані на жовтень. У відомстві вказали, що передбачувана кампанія «ідентична за структурою та інформаційними технологіями тим, котрі спостерігалися у Франції, Німеччині та США до виборів», очевидно, натякаючи на «російський слід». Москва неодноразово таке втручання заперечувала.