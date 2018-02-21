Головою Конституційного суду України обраний Станіслав Шевчук

Головою Конституційного суду України став Станіслав Шевчук, цю кандидатуру шляхом таємного голосування підтримали судді.

Посада голови Конституційного суду була вакантною з 18 березня 2017 року, коли сплинув термін повноважень Юрія Бауліна.

Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі статтею 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду. Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

Шевчук призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року. Раніше він працював у Європейському суді з прав людини як суддя від України. Станіслав Шевчук – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України.