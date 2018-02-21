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21 Лютий 2018, Київ 14:07
Новини | Політика

Головою Конституційного суду України обраний Станіслав Шевчук

Будівля Конституційного суду України

Головою Конституційного суду України став Станіслав Шевчук, цю кандидатуру шляхом таємного голосування підтримали судді.

Посада голови Конституційного суду була вакантною з 18 березня 2017 року, коли сплинув термін повноважень Юрія Бауліна.

Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі статтею 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду. Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

Шевчук призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року. Раніше він працював у Європейському суді з прав людини як суддя від України. Станіслав Шевчук – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України.

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