Під генконсульством України у Санкт-Петербурзі провели акцію до річниці Майдану

У російському Санкт-Петербурзі ввечері 21 лютого біля будівлі генерального консульства України відбулася акція до четвертої річниці подій на Майдані. Близько 10 активістів прийшли до дипустанови, щоб влаштувати пам’ять загиблих під час Революції гідності.

Як повідомила організатор акції, представниця петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольга Смирнова, активісти передали генконсулу України сині й жовті квіти та листівку. У листівці, як вказала Смирнова, активісти написали, що громадяни Росії, які поділяють ліберальні та демократичні цінності, засуджують політичне керівництво Росії і президента Володимира Путіна через агресію щодо України.

Поліцейські знімали все на відео, але не перешкодили активістам у проведенні заходу.

Повідомляється, що поки активісти спілкувалися зі співробітниками українського консульства, проти їхньої акції виступали представники «Народно-визвольного руху», які теж прийшли до будівлі консульства з плакатами і прапорами неіснуючої «Новоросії».

З 18 до 22 лютого в усіх регіонах України вшановують загиблих під час Революції гідності. 20 лютого визначено як День Героїв Небесної сотні.

У період від 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.