ОБСЄ закликала Боснію і Герцеговину захистити суди від політичного тиску

Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила, що боротьба із корупцією у Боснії і Герцеговині не може вважатися достатньою без захисту судової системи від політичного тиску.

В опублікованій 21 лютого доповіді ОБСЄ йдеться про те, що більшість судових справ, пов’язаних з корупцією в балканській країні, не були доведені до кінця через дії прокурорів та суддів.

За даними ОБСЄ, упродовж 2010-2017 років у Боснії і Герцеговині було проведено 67 судових розглядів, пов’язаних з корупцією, водночас жоден підозрюваний високопосадовець не був засуджений.

«Занадто багато прокурорів не розробляють якісні обвинувальні висновки, занадто багато суддів не розглядають ці обвинувальні висновки, і вони не застосовують або не трактують закон розумним, послідовним чином», – сказала посол США в Боснії і Герцеговині Морін Кормак під час представлення доповіді ОБСЄ в Сараєві.

«Доповідь ОБСЄ чітко, точно і беззастережно показує, що правова система в Боснії і Герцеговині неефективна для боротьби з корупцією», – сказала вона.

Водночас спецпредставник ЄС у Боснії і Герцеговині Ларс-Гуннар Вігемарк заявив лідерам країни, що надії на вступ країни до блоку не будуть реалізовані доти, доки не буде зроблено «більше кроків» для боротьби з корупцією. Він назвав однією з ключових проблем недостатнє покарання за корупційні дії.

«Ви не можете стати членом ЄС з таким рівнем корупції», – сказав Вігемарк.

У доповіді міститься заклик до Вищої судової та прокурорської ради Боснії і Герцеговини, судового координаційному органу, захистити суддів і прокурорів від політичного тиску. Керівник відомства Мілан Тегелтія заявив, що рада якраз на шляху поліпшення своїх можливостей і підготовки прокурорів і суддів для розгляду справ про корупцію.

У стратегії Європейської комісії із розширення співдружності йдеться про те, що Боснія і Герцеговина до 2025 року повинні набути хорошого розвитку в контексті їхнього вступу до ЄС.