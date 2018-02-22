Росія: в Москві поліція затримала опозиціонерів Навального і Волкова

У столиці Росії Москві співробітники поліції затримали опозиційного політика Олексія Навального. Про це він повідомив у Twitter.

«Заболів зуб, пішов в стоматологію. Вийшов зі стоматології – другий оперативний полк, ви затримані. Везуть кудись», – написав він.

Невдовзі політик додав, що його відпустили.

За півгодини до цього в московському аеропорту «Шереметьєво» співробітники цього ж підрозділу поліції затримали голову федерального штабу Навального Леоніда Волкова. Він повинен був вилетіти в Уфу, де планував провести зустріч з місцевими волонтерами та прихильниками опозиційного політика.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила російській «Новій газеті», що їй поки не відомі офіційні причини затримання Навального і Волкова, однак, за її словами, це може бути пов'язано з акціями 28 січня в підтримку «Страйку виборців».

Цього тижня суд у Москві заарештував на 10 діб директора Фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова, який також був затриманий в аеропорту «Шереметьєво». На Рубанова був складений протокол про порушення правил організації масових заходів – через акції 28 січня в підтримку «Страйку виборців».

28 січня в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку страйку виборців, до якої закликав Олексій Навальний після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах. В акціях брали участь тисячі людей. По всій країні були затримані 350 активістів.