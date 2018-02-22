Парламентар Супруненко придбав акцій на суму 4,8 мільйона гривень – #Точно

Народний депутат України, член депутатської групи «Воля народу» Олександр Супруненко на початку лютого задекларував придбання акцій на суму 4,8 мільйона гривень у «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Анест пропертіз», власником якого є також він. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У жовтні минулого року Олександр Супруненко вносив аналогічні відомості до своєї декларації. Між тим, придбання акцій іншої компанії – «Анест Девелопмент» – відбувалось за аналогічну суму – 4,8 мільйона гривень.

У щорічній декларації народного депутата Супруненка за 2016 рік було зазначено три квартири в Києві, два будинки та декілька земельних ділянок. Серед цінного нерухомого майна було задекларовано 11 картин, сім коштовних швейцарських годинників. Дружина депутата декларувала автомобіль Toyota Land Cruiser. Окрім цього, Олександр Супруненко в той час володів акціями ПАТ «Асвіо Банк» на загальну суму понад 86 мільйонів гривень.

Народний депутат є кінцевим бенефеціарним власником 38 компаній. На банківських рахунках Олександра Супруненка 6 682 816 гривень, 868 444 доларів (600 тисяч задекларувала дружина), 2 089 євро. У готівці народний депутат зберігає 2 400 000 доларів, 1 337 900 євро.