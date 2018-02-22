«Динамо» та АЕК зіграли внічию, поліція затримала 4 людини за пошкодження автобуса грецьких фанів

Київське «Динамо» 22 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи на НСК «Олімпійський» у Києві зіграло із грецьким клубом АЕК із рахунком 0:0.

Попередній поєдинок команд у Греції теж завершився внічию – 1:1.

Перед матчем були затримані 4 людини через пошкодження автобуса іноземних вболівальників, повідомили в столичній поліції.

«Близько 19:00 під час руху автобуса вболівальників ФК «АЕК» до НСК «Олімпійський» невідомі з хуліганських спонукань камінням та сніжками пошкодили вікна правої сторони транспортного засобу», – повідомили в поліції і додали, що ніхто не постраждав.

Правопорушників доставили до управління поліції для надання їхнім діям правової оцінки, зазначили столичні поліцейські.

Попри нічию, динамівці проходять до 1/8 фіналу Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 23 лютого у швейцарському Ньйоні.