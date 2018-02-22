У Держдепартаменті США згадали про смерть українського медика на Донбасі і закликали Росію погодитися на місію ООН

У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на місію ООН на Донбасі, де через конфлікт гинуть люди і перебувають в небезпеці ті, хто надає допомогу цивільним. Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, згадавши про загибель 23-річної медичної сестри.

«Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення. Інцидент нагадує нам про продовження конфлікту в східній частині України, а також про те, що мирні жителі і ті, хто надає їм допомогу, перебувають в небезпеці щодня», – заявила Науерт.

Вона також зазначила, що Росії під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі.

«Росія неодноразово демонструвала, що може зупинити насильство, якщо захоче цього. США знову закликають Росію наказати своїм підручним силам реалізувати повне припинення вогню, вивести свої сили і важке озброєння зі Східної України та погодитися на миротворчу місію ООН», – додала Науерт.

20 лютого внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинула сестра-медик, яка в цей час надавала допомогу цивільним.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.