За минулий рік в Україну надійшли понад 2 мільярди доларів переказів – НБУ

Упродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів, повідомили в Національному банку України за підсумками діяльності систем переказу.

«Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі», – йдеться в повідомленні головного фінансового регулятора.

Сума переказів в Україну за 2017 рік несуттєво відрізняється від кількості коштів за 2016 рік – 2 мільярди 488 мільйонів доларів. Позаторік дослідники заявляли, що обсяг коштів, які українські мігранти переказують додому, перевищує всі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів, разом узятих.