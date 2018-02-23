Теніс: Світоліна зіграє з росіянкою у фіналі турніру в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до фіналу турніру Dubai Tennis Champs в ОАЕ серії WTA Premier. У вирішальному матчі вона зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною.

У півфіналі українка обіграла німкеню Анджеліку Кербер – 6:3, 6:3.

19 лютого Світоліна залишила чільну трійку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Перед цим вона програла Петрі Квітовій з Чехії в третьому колі турніру Qatar Total Open категорії WTA Premier 5.

У січні українка стала переможницею турніру Brisbane International, а потім вийшла до чвертьфіналу Australian Open, що є найкращим її результатом на цих змаганнях.