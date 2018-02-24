Обмежень у русі дорогами державного значення немає – «Укравтодор»

Проїзд дорогами державного значення і на перевальних ділянках доріг забезпечений, обмежень в русі немає, попри снігопади, заявляють в українському агентстві автомобільних доріг. Дані наведені станом на 8:00.

«Станом на 8:00 24 лютого опади у вигляді снігу спостерігаються у західних, північних, центральних і південних областях, де випало до 10 сантиметрів. В гірській місцевості інтенсивність опадів сильніша тому там випало до 17 сантиметрів. На сході та північному сході без опадів… Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжене, у північних та східних областях покриття сухе», – повідомляють в «Укравтодорі».

У відомстві закликали водіїв бути обережними за кермом, а в період несприятливих погодних умов утриматися від поїздок на далекі відстані.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Україні сильно похолодає, місцями температура впаде до понад -20, і йтиме сніг.