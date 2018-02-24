ЗМІ: у Росії виборчком достроково повідомив про високу явку на виборах президента

Виборча комісія Тульської області Росії достроково опублікувала дані про високу явку на виборах президента, запланованих на 18 березня, повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на дані руху за права виборців «Голос», активісти якого виявили статистику на сайті виборчкому.

Згідно зі звітом про ранкову явку, майже на чотирьох десятках виборчих дільниць Радянського району Тульської області вибори вже почалися, активність виборців склала від 40 до 77 відсотків.

На даний час цих статистичних даних на сайті виборчої комісії немає. Чиновники ніяк не прокоментували інформацію про їх публікацію, уточнює «Ехо Москви».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це було «тренування ЦВК».

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня. Всього в бюлетені буде вісім кандидатів, включаючи чинного голову держави Володимира Путіна.

Як очікують, уже в першому турі виборів зі значним відривом переможе 65-річний Володимир Путін. Фактично він керує Росією вже 18-й рік, із 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин, – при цьому протягом 2008–2012 років із посади прем’єр-міністра Росії за президентства свого соратника Дмитра Медведєва.

За словами оглядачів, у Кремлі непокояться лише про те, щоб перемога Путіна була якомога масштабнішою, а можливою перешкодою для цього вважають апатію виборців. Щоб подолати її, вибори призначили на 18 березня – саме той день, коли 2014 року Росія незаконно заявила про входження до неї українського Криму. Для цього ухвалили спеціальний закон, що уможливив перенести вибори якраз на цей день. Як вважають, це зробили для того, щоб іще більше наростити виборчі показники Путіна, для якого захоплення Криму виставляють як одне з його головних досягнень.