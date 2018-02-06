Путіна офіційно зареєстрували кандидатом у президенти Росії

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала чинного президента Володимира Путіна кандидатом на виборах, що відбудуться в березні 2018 року.

Крім Путіна, у виборах президента Росії мають намір брати участь Ксенія Собчак від партії «Громадянська ініціатива», висунутий партією «Яблуко» Григорій Явлінський, уповноважений із прав підприємців Борис Титов від Партії зростання, Сергій Бабурін від «Російського загальнонародного союзу» і Максим Сурайкін від партії «Комуністи Росії».

Як очікується, всі вони також будуть допущені до участі у виборах. ЦВК вже відзвітував, що брак у зібраних цими кандидатами підписах не перевищує п’яти відсотків.

Ще двоє кандидатів у президенти – лідер ЛДПР Володимир Жириновський і висунутий від КПРФ Павло Грудінін – звільнені від збору підписів як представники парламентських партій. Вони вже зареєстровані.

У виборах президента Росії також збирався брати участь опозиціонер Олексій Навальний, однак йому відмовили в реєстрації. Політик після цього закликав до «страйку виборців». Перші акції пройшли 28 січня. У них брали участь тисячі людей у десятках міст Росії, понад 300 людей були затримані.