З початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано – штаб

З початку доби 24 лютого обстрілів на Донбасі не зафіксовано, повідомив штаб української воєнної операції у Facebook.

«Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, перебувають на своїх позиціях та ведуть спостереження за противником», – заявили в штабі.

Підтримувані Росією бойовики «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі східної частини Горлівки вночі, унаслідок чого були пошкоджені п’ять будинків і лінії електропередач. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українська армія також вночі обстріляла село Калинове, унаслідок чого була зруйнована одна господарська будівля, ще дві отримали пошкодження.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують одна одну в провокаціях.