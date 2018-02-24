Узбекистан: правоохоронці повідомили про затримання екс-генпрокурора

Генеральна прокуратура Узбекистану заявляє про затримання колишнього генпрокурора Рашида Кадирова.

Йому інкримінують вимагання, зловживання владою або посадовими повноваженнями та отримання хабара.

Згідно з повідомленням на сайті Генеральної прокуратури, Кадирова затримали 23 лютого.

Водночас Радіо Озодлік, узбецька служба Радіо Свобода, з посиланням на власні джерела повідомляло про затримання Кадирова 22 лютого. У той день у нього вдома провели обшук, писали журналісти.

Також Радіо Озодлік повідомляє, що Кадирова звинувачують у «присвоєнні державного майна у великих розмірах і відмиванні грошей через іноземні банки».

Рашид Кадиров обіймав посаду генерального прокурора Узбекистану з 2000 до 2015 року.