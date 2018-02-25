«Кримська солідарність»: активістку після пікету біля Ханського палацу не затримували

Кримська татарка Ельмаз Акімова, яка вийшла на одиночний пікет проти реконструкції Ханського палацу в Бахчисараї російськими фахівцями, подає скарги на невідомих, які розірвали плакати активістки під час пікету, про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

В об'єднанні спростовують інформацію про затримання Акімової.

Вдень 25 лютого кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що російські силовики в Бахчисараї біля Ханського палацу затримали кримську татарку, яка вийшла на одиночний пікет. Ельмаз Акімова виступила проти робіт, які російська фірма проводить на території палацу під виглядом реконструкції.

Російські правоохоронці в Криму в відкритих джерелах інформацію не коментували.

У середині лютого в підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя адвокати подали позов із вимогою припинити «реконструкцію» Ханського палацу.

10 лютого голова Меджлісу Рефат Чубаров на засіданні виконавчого комітету Світового конгресу кримських татар у Києві розповів, що в результаті «реконструкції» Ханського палацу в Бахчисараї окремі об'єкти вже втратили свій автентичний вигляд.

Колишній глава комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян, кримський активіст Едем Дудаков раніше повідомив, що черепицю і дерев'яні балки, зняті в результаті «реконструкції» Ханського палацу в Бахчисараї, виявили на території іншої пам'ятки архітектури – Зинджирли-медресе.

За інформацією активіста, під час «реконструкції» дерев'яні балки Ханського палацу знищили. Частину розпиляли, а частину – відвезли. Крім того, за даними Дудакова, що виконує реставрацію фірма-підрядник «Атта-груп» планує замінити старовинну черепицю на іспанську стилізовану.

Міністерство культури України стверджує, що через проведення російською владою Криму робіт на території Бахчисарайського заповідника існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу.

У липні 2016 науково-методична рада Держкомітету з охорони культурної спадщини підконтрольного Росії уряду Крим погодила проведення першочергових протиаварійних робіт на кількох історичних об'єктах півострова, зокрема, в Ханському палаці в Бахчисараї.

Ханський палац-музей в Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний із історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.