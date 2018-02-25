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26 Лютий 2018, Київ 06:07
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Кримські татари пікетували консульство Росії в Туреччині (відео)

Кримські татари пікетували консульство Росії в Туреччині (відео)
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У четверту річницю російської анексії Криму, в одному зі жвавих районів Стамбула, на проспекті Істікляль, відбувся пікет на підтримку жителів півострова. Крім місцевих жителів, у мітингу взяли участь представники кримськотатарської діаспори з майже 15-ти міст і провінцій Туреччини, а також представники кримськотатарської діаспори США й Румунії. Мітингувальники скандували гасла: «Фашистська Росія, геть із Криму», «Крим стане кладовищем для окупантів», «В Криму не припиняться Езани» (заклики до молитви з мінарету – КР), «Крим був і залишиться тюркським», «Кримські татари – істинні господарі Криму». Захід був організований кримськотатарською спільнотою Стамбула.

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