У четверту річницю російської анексії Криму, в одному зі жвавих районів Стамбула, на проспекті Істікляль, відбувся пікет на підтримку жителів півострова. Крім місцевих жителів, у мітингу взяли участь представники кримськотатарської діаспори з майже 15-ти міст і провінцій Туреччини, а також представники кримськотатарської діаспори США й Румунії. Мітингувальники скандували гасла: «Фашистська Росія, геть із Криму», «Крим стане кладовищем для окупантів», «В Криму не припиняться Езани» (заклики до молитви з мінарету – КР), «Крим був і залишиться тюркським», «Кримські татари – істинні господарі Криму». Захід був організований кримськотатарською спільнотою Стамбула.