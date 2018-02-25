Президент Польщі у своєму листі звинуватив українців у причетності до трагедії у Гуті-Пеняцькій

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму листі звинуватив українців у причетності до вбивства поляків німецьким каральним підрозділом у селі Гута-Пеняцька у лютому 1944 року.

«Геноцид, скоєний українськими вояками і поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху і українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі людей: польських мешканців Гути-Пеняцької, а також євреїв і втікачів із інших місцевостей Волині та Поділля, яких вони переховували», – мовиться у листі Дуди, який зачитав держсекретар Канцелярії президента Польщі Адам Квятковський під час заходів на вшанування трагедії у селі Гута-Пеняцька.

Обидва народи, польський і український, взаємно потребують один одного, щоб обидві держави були сильні і безпечні, мовиться в листі польського президента, але для цього Польщі також потрібні пам’ять і правда про те, що сталось у Гуті-Пеняцькій 28 лютого 1944 року.

25 лютого на Львівщині близько 200 представників польської громади в Україні і громадяни Польщі вшанували жертв вбивства поляків у 28 лютого 1944 року у селі Гута-Пеняцька (село було спалене дотла). Поминальні заходи вперше за останні роки відбулись під посиленою охороною українських силовиків, щоб не допустити провокацій.

Трагедія у селі Гута-Пеняцька сталась 28 лютого 1944 року. У цьому селі були польські підпільники і радянські партизани, які вбили німецьких солдатів і втекли. А у селі залишилось мирне населення, яке було загнане у сільську церкву і спалене німецьким каральним загоном. На сьогодні невідома достеменна цифра жертв, досі на місці колишнього села не проведено ексгумацію.