В Ірані заарештували трьох екологів за звинуваченнями в шпигунстві, повідомила судова система країни.

Арешти відбулися 25 лютого через кілька тижнів після хвилі арештів та загибелі відомого ірансько-канадського еколога у в’язниці в Ірані.

Прес-секретар суду Голамхосейн Мохсен Еджі, процитований напівдержавним інформаційним агентством Фарс, заявив 25 лютого, що в південній провінції Хормозган нещодавно арештували 3 людини.

«Немає сумнівів в тому, що проникнення з боку США і Ізраїлю є серйозною справою», – заявив прес-секретар.

Іранські чиновники заявили, що заарештовані активісти збирали конфіденційну інформацію для іноземних урядів під виглядом наукової та екологічної діяльності.

Арешти відбуваються після смерті Кавуста Сеїда-Емамі, ірансько-канадського активіста з питань захисту навколишнього середовища та професора соціології, який був заарештований 24 січня та загинув у в’язниці через два тижні. Судова влада заявила, що Сеїд-Емамі здійснив самогубство.

Правозахисники повідомили, що в Ірані за останні два місяці в тюрмах загинули щонайменше шість затриманих. Судова влада підтвердила три смерті під вартою, однак сказала, що всі три були самогубствами.