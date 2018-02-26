В Одесі облили червоною фарбою огорожу генконсульства Росії

В Одесі представники організацій «Самооборона Майдану» і «Вільні люди» облили червоною фарбою огорожу генерального консульства Росії, передає «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, в акції, що була приурочена до річниці початку анексії Росією українського Криму, акції взяли участь кілька десятків людей.

В Україні і в усьому світі 26 лютого проводять акції, дискусії, форуми, мітинги на підтримку кримчан і територіальної цілісності країни.

В Україні дату 26 лютого пропонують проголосити «Днем опору Криму російської окупації». У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.