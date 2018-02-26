У Росії заарештували активіста, який влаштував перфоманс з надувною качкою 

Суд в російському Санкт-Петербурзі засудив активіста руху «Весна» Артема Гончаренка до 25 діб арешту за звинуваченням у порушенні порядку проведення мітингів. Гончаренко 28 січня, коли проходила акція бойкоту виборів, виставив у вікні свого будинку жовту надувну качку і плакат з написом «Поліція чекає нас».

Повідомляється, що чоловіка затримали 25 лютого, коли він йшов на акцію в пам’ять про вбитого опозиціонера Бориса Нємцова.

Згідно з рішенням суду, Гончаренко заарештований через «повторне порушення встановленого порядку» проведення мітингів. Ще один активіст Ярослав Путров також був затриманий з Гончаренком дорогою на мітинг пам’яті Нємцова. Однак Путрова звільнили того ж дня без висунення звинувачень.

Опозиціонер Олексій Навальний закликав до страйку виборців після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах. Акції 28 січня пройшли в десятках міст Росії, в них брали участь тисячі людей. Трансляцію з протестів подивилися понад півтора мільйона людей. По всій країні були затримані 350 активістів.

Гумова качка стала символом державної корупції в Росії після того, як Навальний написав про те, що нинішній російський прем’єр Дмитро Медведєв побудував качиний будинок в одному зі своїх маєтків.