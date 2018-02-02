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03 Лютий 2018, Київ 02:35
Новини | Міжнародні

Росія: суд залишив соратників Навального під арештом

Опозиціонер Олексій Навальний (у центрі) під час акції протесту в Москві, Росія, 28 січня 2018 року

Суд у Росії залишив без змін рішення про арешт речниці опозиціонера Олексія Навального Кіри Ярмиш і ведучого YouTube-каналу «Навальний Live» Руслана Шаведдінова.

Як повідомили адвокати затриманих, рішення 2 лютого ухвалив Московський міський суд.

31 січня Шаведдінов був заарештований судом на вісім діб за висвітлення акції на підтримку «страйку виборців», оголошеного Навальним. Ярмиш заарештували на п’ять діб. Поліція затримала їх в аеропорту «Шереметьєво».

28 січня Ярмиш і Шаведдінов вели на YouTube-каналі «Навальний Live» відеотрансляцію з акцій на підтримку страйку виборців. Прямий ефір був організований з іншої країни, щоб його не зірвали поліцейські, як це відбувалося під час попередніх акцій протесту, організованих опозиціонером Олексієм Навальним.

Також суд залишив без зміни вирок координатору московського штабу Навального Миколі Ляскіну. Його залишили під арештом на 15 діб.

Навальний закликав до «страйку виборців» після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах. Акції 28 січня пройшли в десятках міст країни, в них брали участь тисячі людей. Трансляцію з протестів подивилися понад півтора мільйона осіб. По всій країні поліція затримали 350 активістів.

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