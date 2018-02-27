Учасницю Pussy Riot Альохіну знову затримали в анексованому Криму

В анексованому Росією Криму учасницю Pussy Riot Марію Альохіну знову відвезли в поліцію, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Активістка встигла надіслати відео, на якому в неї намагаються забрати телефон бійці так званої «самооборони Криму». Вони також зажадали від Альохіної і місцевого активіста Олексія Єфремова пройти з ними.

Зв’язок з Альохіною перервався після того, як вона попросила адміністрацію кафе, в якому перебувала разом з Єфремовим, викликати поліцію. Пізніше активісти повідомили, що їх везуть у відділення поліції.

Напередодні Альохіну і ще двох учасників Pussy Riot – Ольгу Борисову і Олександра Софєєва – затримали в різних частинах Сімферополя і відвезли на медичний огляд у диспансер. Усіх трьох відпустили ввечері, не пояснивши, в чому їх підозрюють.

Для Борисової і Софєєва це було вже друге затримання в Криму за останні дні. Поліцейські повернули їм вилучену техніку, але вона виявилася зламаною. Ввечері 26 лютого активісти перестали виходити на зв’язок. У літаку, на якому вони повинні були прилетіти в Москву вдень 27 лютого, їх не виявилося.

Активісти планували акцію протесту в Криму на підтримку ув’язненого в Росії режисера Олега Сенцова.

Підконтрольна Росії влада анексованого Криму офіційно не коментувала затримань.