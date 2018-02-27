Польща підтвердила затримання підозрюваних у спробі підпалу 4 лютого угорського товариства в Ужгороді

Польське Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох громадян Польщі, підозрюваних у спробі підпалу 4 лютого офісу Товариства угорської культури Закарпаття, повідомляє Польське агенство преси (PAP) з посиланням на Станіслава Жарина, речника міністра-координатора польських спецслужб.

«У цьому випадку Агентство внутрішньої безпеки розслідує різні питання, пов’язані зі спробою підпалити будівлю Товариства угорської культури в Україні. Розглядаються, наприклад, міжнародні контакти затриманих у цій справі», – сказав Жарин.

Речник зазначив, що затримання підозрюваних відбулися 21 і 22 лютого в рамках міжнародного співробітництва з партнерськими службами. «Щодо двох затриманих застосовано тримісячний арешт, а щодо одного – майнову заставу та поліційний нагляд», – пояснив Жарин.

Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що спробу підпалу офісу Товариства угорської культури Закарпаття 4 лютого здійснили двоє громадян Польщі. Обидва підозрювані – члени праворадикальної прокремлівської організації «Фаланга». За даними Москаля, підпал намагалися скоїти Адріан Марглевський 1996 року народження, мешканець Кракова, та Томаш Шімков’як 1993 року народження.

«Обидва громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», – повідомив Москаль.

У ніч на 27 лютого в Ужгороді стався ще один підпал офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Зловмисників шукають. Через цей інцидент Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Угорщині Любов Непоп. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вказав на «замовний зовнішній слід» у черговому підпалі будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді.