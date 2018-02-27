Скоп’є пропонує Греції 4 варіанти вирішення суперечки щодо назви «Македонія» – прем’єр

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що запропонував чотири варіанти Греції в спробі вирішити багаторічну суперечку щодо назви «Македонія». Заєв в інтерв’ю агентству Reuters 27 лютого заявив, що запропонував такі варіанти: Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардар-Македонія або Республіка Македонія (Скоп’є).

Заєв сказав, що у Греції є також деякі варіанти. За його совами, Македонія «готова внести зміни до Конституції», але це буде «дуже складно», додав він.

Міністри закордонних справ Греції та Македонії проведуть переговори з цього приводу в березні. Заєв також планує зустрітися з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом цього місяця.

В останні місяці Македонія проводить широкі переговори з сусідньою Грецією з метою вирішити суперечку щодо назви «Македонія». З огляду на заперечення Афін щодо використання назви, яку також має регіон на півночі Греції, Македонія в 1993 році приєдналася до ООН під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія», таку ж назву через заперечення Греції використовують іще деякі міжнародні організації.