Помер легенда світової авіації Юрій Курлін – випробувач літаків «Ан»

27 лютого на 89-му році помер легенда світової авіації Юрій Курлін, повідомили на авіаційному підприємстві «Антонов».

«Найчастіше ім’я Юрія Володимировича пов’язують із першим у світі широкофюзеляжним літаком, який свого часу здійснив світовий фурор і залишився багато в чому неперевершеним, найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, – з Ан-22 «Антей». Символічно, що саме цього дня 53 роки тому екіпаж під командуванням Юрія Курліна вперше підняв цього антоновського велетня в повітря. Юрій Володимирович навічно залишиться в пам’яті всіх колег, багатьох учнів, шанувальників авіації та просто людей, які мали щастя знати його та хоча б раз спілкуватися з ним – надзвичайною, яскравою особистістю, геніальним льотчиком, доброю і чуйною людиною», – мовиться в повідомленні підприємства.

Юрій Курлін – заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу. Він брав участь у створенні й випробовуванні всесвітньо відомих літаків родини «Ан», зокрема, встановив чотири світові авіаційні рекорди на Ан-32. Курлін займався викладацькою діяльністю, навчав молодих пілотів керуванню літаками.