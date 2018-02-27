У Македонії відбувся багатотисячний протест проти перейменування країни

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці в столиці Македонії Скоп’є 27 лютого, щоб висловити протест проти можливої зміни назви країни за наполягання Греції, щоб покласти край тривалій суперечці довкола назви «Македонія».

Протестувальники вимагали припинити переговори і вигукували «Хай живе Македонія!», ховаючись від снігу під парасольками, і тримали в руках македонський прапор.

Протест організував Всесвітній македонський конгрес і декілька інших організацій. Вони звинуватили і уряд прем’єр-міністра Зорана Заєва, і головну опозиційну націоналістичну партію VMRO-DPMNE в зраді національних інтересів Македонії. Політичні партії, в тому числі VMRO-DPMNE, заявили, що не мають ніякого стосунку до протесту.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що запропонував чотири варіанти Греції в спробі вирішити багаторічну суперечку щодо назви «Македонія». За його словами, йдеться про такі варіанти перейменування: Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардар-Македонія або Республіка Македонія (Скоп’є).

В останні місяці Македонія проводить широкі переговори з сусідньою Грецією з метою вирішити суперечку щодо назви «Македонія».

Афіни протягом багатьох років блокували заявки Македонії на вступ у ЄС і в НАТО, стверджуючи, що називатися Македонією не може одночасно дві території – ця країна і традиційний регіон на півночі Греції. Крім того, Афіни також заявляють, що, претендуючи на цю назву, Македонія «привласнює» частину давньої історії Греції.

Афіни погодилися з назвою балканської країни як «Колишньої югославської республіки Македонії», в англійському скороченні FYROM, на міжнародних майданчиках як тимчасовий захід до вирішення суперечки.