У Німеччині заявили про атаку хакерів на урядові комп’ютерні мережі, ЗМІ підозрюють росіян

У МВС Німеччини заявили про розслідування кібератаки на урядові комп’ютерні мережі, відмовившись прокоментувати повідомлення у ЗМІ, що за цим можуть стояти російські хакери.

Представник прес-служби МВС 28 лютого заявив, що основні урядові відомства вжили заходів для розслідування злому та захисту даних.

«Атаку ізольовано, ситуація перебуває під контролем федеральної адміністрації», – сказав представник прес-служби.

Німецькі ЗМІ сьогодні раніше повідомили, що російська хакерська група, відома як Fancy Bears, проникла в комп’ютерні мережі іноземних і безпекових відомств країни і викрала дані.

Інформаційне агентство dpa з посилалося на неназвані джерела вказало, що злом хакерської групи APT28 (Fancy Bears) був виявлений у грудні, а втручання в мережуі, ймовірно, тривало близько року.

Американська розвідка звинувачує Fancy Bears у втручанні в американські вибори в 2016 році і співпраці з Кремлем. Москва підтримку хакерів неодноразово заперечувала.

Західні уряди і експерти в галузі безпеки раніше називали цю хакерську групу ймовірними винуватцями нападу на мережу парламенту Німеччини в 2015 році. ЇЇ також звинувачують в зломі комп’ютерних систем НАТО і урядів у Східній Європі.