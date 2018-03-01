Порошенко просить ГПУ та в.о. голови ДФС перевірити обґрунтованість штрафу Коболєва – речник

Президент України Петро Порошенко просить генерального прокурора Юрія Луценка та в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана перевірити обґрунтованість штрафу голови правління компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, повідомляє речник президента Святослав Цеголко у Facebook.

Він зазначив, що це питання підняли під час засідання Ради національної безпеки та оборони України.

1 березня Коболєв заявив, що отримав від Державної фіскальної служби України два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 мільярда гривень, тому що він «не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжувальних документів».

Сам Коболєв заявляє, що реальною причиною штрафів є відмова «Нафтогазу» оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ «Газпром» «контрабандно постачав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганських областей».

Радіо Свобода надіслало до ДФС запит з питаннями про штрафи Коболєва.