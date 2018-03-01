Росія: продюсер «Дождя» звинуватила депутата Думи Слуцького в домаганнях

Продюсер російського телеканалу «Дождь» Дар’я Жук звинуватила депутата Державної думи Росії від ЛДПР Леоніда Слуцького в домаганнях. Її звернення оприлюднили на сайті телеканалу.

«Ось уже кілька днів ви з дивовижною завзятістю заперечуєте вашу провину. Історії дівчат, моїх колег, які постраждали від ваших домагань, називаєте маячнею. Мовляв, це все передвиборна провокація, а історії-то анонімні, хто їм повірить? Ну що ж, Леоніде Едуардовичу, доведеться виходити з тіні. Одна з трьох дівчат, які розповіли на умовах анонімності про ваші домагання, – це я», – заявила Жук.

Вона згадала, що восени 2014 року запрошувала Слуцького на ефір і тоді він поводив себе «цілком пристойно».

«Але потім, коли почала вас кликати вже в іншу програму, ви «тикали», непристойно жартували і відповідали, що прийдете в студію, тільки якщо я піду з вами на вечерю. Я не реагувала, і, треба віддати вам належне, на ефір ви все-таки прийшли. Як тільки ви зайшли в студію, ви майже відразу ж проявили себе – силою намагалися мене поцілувати, намагалися чіпати, вели себе грубо й настирливо», – зазначила Жук.

Продюсер розповіла, що їй було «неприємно і страшно», і тому вона попросила свого колегу провести депутата на ефір.

«Тепер у мене до вас тільки одне запитання: ви і зараз будете все заперечувати? Дивно, що знаходяться депутати, які лякають позбавленням акредитації журналістів, які просто розповіли правду, замість того, щоб провести чесне розслідування. Сьогодні я відправила лист на ім'я голови комісії Держдуми з етики Отарі Аршби і сподіваюся, що ви понесете справедливе покарання», – заявила Жук.

22 лютого телеканал «Дождь» повідомив із посиланням на трьох журналісток, які працюють у російському парламенті, про сексуальні домагання до них з боку голови комітету з міжнародних справ Держдуми, депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького. Одна зі співрозмовниць «Дождя» пояснила, що не хотіла розголосу, оскільки боїться, що не зможе більше працювати в Держдумі.

Сам Слуцький заперечує звинувачення. У розмові з російським виданням РБК він назвав повідомлення про те, що він домагався журналісток, «маячнею». Лідер ЛДПР Володимир Жириновський пообіцяв перевірити ці повідомлення, наголосивши, що не вважає таку поведінку нормальною.

Водночас заступник голови нижньої палати російського парламенту Ігор Лебедєв заявив, що фракція ЛДПР поставить питання про позбавлення акредитації журналістів телеканалу «Дождь».