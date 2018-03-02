Шевчук: КСУ розглядає закон про референдум, тривають дискусії

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук заявляє, що КСУ розглядає питання щодо конституційності закону про всеукраїнський референдум, тривають дискусії. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Ми зараз на стадії розгляду цього питання. Тривають дискусії серед суддів», – сказав Шевчук.

Він не зміг уточнити, коли варто очікувати рішення у цій справі.

«У нас не конвеєр зі схвалення рішень. Коли будуть десять голосів і судді досягнуть консенсусу щодо мотивувальної і резолютивної частини, тоді буде рішення», – додав суддя.

Станіслава Шевчука призначили суддею КСУ у березні 2014 року, головою суду його обрали 21 лютого.

У грудні 2014 року 57 народних депутатів звернулись до Конституційного суду України із проханням перевірити відповідність Конституції закон «Про всеукраїнський референдум», ухвалений за президентства Віктора Януковича.

Закон «Про всеукраїнський референдум» був ухвалений парламентом і підписаний тодішнім президентом Віктором Януковичем у листопаді 2012 року. Автором закону виступив народний депутат-«регіонал» Дмитро Шпенов, наразі він пройшов до Верховної Ради від «Опозиційного блоку». Опозиція різко критикувала ухвалення такого документа.

У червні 2013 року Венеціанська комісія оцінила цей закон і встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може порушити конституційну стабільність і законність в Україні.