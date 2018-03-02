Штаб про день на Донбасі: 1 військовий загинув, 2 поранені

У денні години 2 березня у зоні бойових дій на Донбасі через обстріли підтримуваних Росією бойовиків один український військовослужбовець загинув і двоє були поранені, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

«На луганському напрямку ворог застосував 120-міліметрових міномети по наших позиціях поблизу Троїцького. На донецькому напрямку противник неодноразово з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки. Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів», – йдеться в повідомленні штабу.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії упродовж дня 2 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.