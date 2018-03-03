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03 Березень 2018, Київ 20:39
Новини | Події

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі, попри негоду – ДСНС

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі, попри негоду в Україні, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що для очищення доріг від снігу та буксирування транспортних засобі залучили 1 734 одиниці техніки та 2 917 людей.

За даними ДСНС, сніг спостерігається у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях та Києві. У Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Херсонській областях – невеликий дощ.

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