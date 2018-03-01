ДСНС: аеропорти працюють у штатному режимі, діють обмеження на окремих ділянках доріг

У держслужбі з надзвичайних ситуацій ввечері 1 березня повідомили, що наразі залишається обмеженим в’їзд великогабаритного транспорту до кількох великим міст в Україні, тоді як усі аеропорти працюють у штатному режимі.

«Залишається обмеженим в’їзд великогабаритних транспортних засобів до міст Кропивницький, Київ, Миколаїв та Херсон… У зв’язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському морському торговельному порту. Аеропорти працюють у штатному режимі. Знеструмлено 80 населених пунктів у 9 областях», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, є обмеження в русі на ділянках окремих доріг у Київські, Миколаївській, Херсонській областях.

Раніше сьогодні повідомлялось, що через негоду закрили аеропорти у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.

За даними синоптиків, 2 березня на більшій частині території України очікується невеликий сніг, вдень на півдні помірний сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. У південних областях місцями поривчастий вітер 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях до 20°-ти з мінусом, вдень 4-9° морозу, на заході країни до 12° мороз.