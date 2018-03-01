Циклон залишить Україну, завтра опади послабшають – синоптик

Циклон залишить межі України, завтра, 2 березня, опади послабшають, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«У п’ятницю у більшості областей дещо стихне вітер, хоч не до штилю, проте до помірного, сніг також пролітатиме, але інтенсивність його значно зменшиться. А ось морози, навпаки, залишаться кусючими й завтра», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, найближчої ночі очікується 12-17 градусів морозу, на заході країни – до 23 градусів, завтра вдень 7-14 градусів морозу.

Синоптик попереджає, що вже завтра ближче до другої половини дня на південь України прийде черговий активний циклон з районів Середземномор’я.

«І знову з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні циклонічне дежавю – снігопади, хуртовини, штормовий вітер», – написала вона.

У Києві завтра опади послабшають, вдень очікується до 10 градусів морозу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляють, що станом на 17:00 обмежений в’їзд вантажівок до міст Кропивницький та Миколаїв.

Крім того, обмежений рух великогабаритних транспортних засобів на деяких ділянках доріг у Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.