Посольство України попереджає театри Франції про неприпустимість видавати українських акторів за російських

Посольство України у Французькій республіці попередило французькі театри про неправомірність використання бренду Національної опери України та спотворення інформації про українських артистів балету, як це зробила агенція N.P.Spectacles, йдеться у відповіді посольства на інформаційний запит Радіо Свобода.

«Лист за підписом посла був адресований всім французьким театрам, які взяли участь в організації спектаклю «Жізель». У листі приверталася увага керівництва театрів до факту неправомірного використання агенцією N.P.Spectacles імені Національної опери України та відео і фотозображень з вистав цього театру, що вводило в оману французьких глядачів», – повідомила Радіо Свобода другий секретар Посольства України у Франції Оксана Ловга.

Також посольство надіслало листа директору агенції Філіпу Монтабрю і передало йому письмову вимогу Національної опери України прибрати недостовірну інформацію.

«Посольство у листах попередило театри про можливі юридичні наслідки таких дій», – зазначила Ловга.

За її словами, профіль директора агенції Філіпа Монтабрю у соціальних мережах «вказує», що він є прихильником президента Росії Володимира Путіна, а також, що він відвідував окупований Крим через територію Росії.

Наприкінці січня 2018 року у Парижі з’явилися афіші спектаклю «Жізель», де українські танцівники називалися випускниками «найкращих російських балетних шкіл», а Національна опера України – «Київською». Ця реклама також була розміщена на сайті продюсера гастролей – агенції N.P.Spectacles.

Українська громада Франції відреагувала на це і виступила з відкритим листом.

Радіо Свобода очікує відповіді на інформаційний запит з приводу інциденту від керівництва Національної опери та Міністерства культури.