ЗСУ готові до перемир’я на Донбасі – штаб

Збройні сили України готові до встановлення й дотримання режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі з півночі 5 березня, заявляє штаб української воєнної операції.

«Слід нагадати, що кожна домовленість про припинення вогню силами АТО дотримувалася неухильно. Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь», – йдеться в заяві штабу у Facebook.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» також заявили про готовність дотримуватися чергового перемир’я.

2 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про домовленість тристоронньої контактної групи в Мінську про відновлення режиму припинення вогню, що має вступити в силу з 00:01 годин 5 березня.

До цього черговий «режим тиші» був оголошений з півночі 23 грудня 2017 року. Але це перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.