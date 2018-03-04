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04 Березень 2018, Київ 20:14
Новини | Міжнародні

Іран: рятувальники виявили «чорні скриньки» на місці падіння літака

«Чорні скриньки», виявлені рятувальниками

Рятувальники виявили «чорні скриньки» літака, який розбився минулого місяця в горах на південному заході Ірану, повідомляють іранські ЗМІ.

«Скриньки ,які записували параметри польоту і розмови в кабіні пілотів передали слідству», – повідомив представник цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде офіційні агенції IRNA.

Уламки літака
Уламки літака

Літак авіакомпанії Aseman розбився 18 лютого під час рейсу із Тегерана до Ясуджа. Внаслідок катастрофи загинули 65 людей.

До місця катастрофи було складно дістатися через сильні снігопади.

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