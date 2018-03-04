Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявляє, що на неї напали

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявляє, що на неї в Москві напав невідомий.

«Тільки що на мене напав чоловік. Штовхнув – я впала, облив чимось із криком «це за Жириновського». Викликали поліцію», – написала Собчак у Twitter.

Як повідомляють російські ЗМІ, це сталося біля будівлі, де відбувалося святкування дня народження Михайла Горбачова.

28 лютого в ході передвиборних дебатів на телебаченні Собчак після нецензурних образ з боку лідера ЛДПР Володимира Жириновського облила його водою. Пізніше адвокат Собчак подав до Генпрокуратури Росії заяву з проханням про порушення адміністративної справи про образу.