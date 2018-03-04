МЗС: в автоаварії в Росії загинув українець, іще один потерпів

Унаслідок автомобільної аварії в Росії, за попередньою інформацією, загинув один громадянин України, ще один потерпів, повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Консули надають допомогу. Співчуття рідним», – додала вона у твітері.

Раніше 4 березня російські засоби інформації повідомили про автомобільну аварію, що сталася в Московській області Росії: рейсовий автобус зіштовхнувся зі снігоприбиральним автом. За попередніми даними російської поліції і рятувальників, одна людина загинула, ще три потерпіли – останніх доправили до лікарні міста Серпухова під Москвою.

При цьому, за словами «джерела» російського агентства «ТАСС» в екстрених службах Росії, всі 20 людей в автобусі, включно з двома водіями, – громадяни України. Інші російські джерела повідомляли, що, за попередніми даними, приватний автобус перевозив «робітників із країн СНД, в тому числі України», або що люди, які були в автобусі, – «переважно» громадяни України.