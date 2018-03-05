Радник Путіна: Росія «технічно готова» до від’єднання від світового інтернету

Росія «технічно готова» до від’єднання від світового інтернету, але процес цей не буде безболісним, заявив радник російського президента з питань розвитку інтернету Герман Клименко в інтерв’ю телеканалу НТВ.

Він нагадав, що вже зараз працює російський сегмент мережі інтернету, який був створений за указом президента Росії спеціально для чиновників.

Клименко також заявив, що весь світ йде шляхом регулювання інтернету і «Росія – не виняток». Однак радник Путіна підкреслив, що в Росії не будуть застосовані «екстремальні варіанти на кшталт північнокорейського або кубинського».

Розробити поправки до закону «Про зв’язок», які дадуть державі контроль за інфраструктурою Рунету, доручив президент Росії Володимир Путін. У жовтні минулого року Мінфін Росії дав негативний відгук на законопроект, покликаний підвищити безпеку інфраструктури Рунету при впливі ззовні. Причиною відкликання стала відсутність інформації про витрати на його реалізацію.

Згідно з проектом програми «Цифрова економіка», що розробляється в Росії також за розпорядженням Володимира Путіна, до 2024 року 95 відсотків всього трафіку має проходити через російські мережі. Частку іноземного обладнання в держорганах планують знизити до 50 відсотків, а програмного забезпечення – до 10 відсотків. Крім цього, в 2018 році повинна запрацювати система, яка буде забезпечувати «стійкість і безпеку» Рунету.

За даними міжнародної правозахисної організації «Агора», у 2017 році в Росії зафіксовано понад сто тисяч фактів обмеження свободи інтернету. В середньому кожен день в Рунеті блокувалися 244 сторінки, а кожні шість днів користувачі стикалися з погрозами або піддавалися нападу, зазначають правозахисники.