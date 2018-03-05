«Шоколадного Робін Гуда», який грабував банки, засудили до 8 років тюрми – прокуратура

Суд визнав винним 50-річного уродженця Івано-Франківської області в серії нападів на банківські установи в Києві та інших регіонах і призначив йому покарання у формі восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила прокуратура Києва. ЗМІ називають чоловіка «Шоколадним Робін Гудом».

У прокуратурі заявили, що довели причетність чоловіка до скоєння 24 злочинів, скоєних ним з 2008 року: 22 розбійних нападів на банківські установи з метою заволодіння грошовими коштами та двох злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням із бойовими припасами. За даними слідства, загальний розмір шкоди, заподіяної банківським установам, складає понад два мільйони гривень.

Про затримання чоловіка очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив 4 липня 2017 року.

«Ми вже з ним спілкувалися і він говорить, що проводив таким чином експропріацію, «грабував награбоване». Також він стверджує, що частину грошей витрачав на доброчинність, частину – на упорядковування свого будинку», – говорив тоді Крищенко.

Він додавав, що чоловік був обережним і спокійним, ніколи не застосовував зброю, а «щоб компенсувати стрес касирів – залишав солодощі».