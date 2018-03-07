Зима в Арктиці була рекордно теплою – вчені

Зима 2017-2018 років була найтеплішою для Арктики, заявляють в окремих дослідженнях американські і російські вчені.

Американський Національний центр даних щодо снігу і льоду 6 березня повідомив, що температура в Арктиці у грудні, січні і лютому в середньому була на 4,9 градуса за Цельсієм вищою, ніж зазвичай.

У результаті незвично теплої погоди рекордно зменшилася площа арктичного морського льоду для цього сезону, заявляють американські вчені.

У лютому арктичний морський лід вкривав площу 13,9 мільйона квадратних кілометрів, що приблизно на 160 тисяч квадратних кілометрів менше, ніж минулого року.

За даними американських вчених, наземна метеостанція, розташована найближче до Північного полюса, на вершині Гренландії, зафіксувала, що в лютому температура вище нуля зберігалася понад 60 годин. До цього року вчені спостерігали таке підвищення температури там лише двічі і нетривалий період.

Російська Федеральна служба гідрометеорології також заявила, що температури в Арктиці були на 4-8 градусів вищими, ніж звичайно.

Російські метеорологи заявляють, що через це нинішня зима в Росії була однією з найтепліших.