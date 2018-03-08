Велика Британія: після отруєння в комі перебувають Скрипаль, його дочка та поліцейський – Sky News

У комі після отруєння в британському місті Солсбері перебувають колишній російський шпигун Сергій Скрипаль, його дочка Юлія, а також поліцейський, який першим прибув на місце надзвичайної події, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на власні джерела.

Раніше в поліції Великої Британії повідомили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною. Справу розслідують як «спробу вбивства за допомогою агента нервово-паралітичної дії».

5 березня стало відомо, що у британському Солсбері з ознаками отруєння невідомою речовиною виявили колишнього російського військового розвідника 66-річного Сергія Скрипаля і його 33-річну дочку Юлію. Їх знайшли непритомними на лавці біля торгового центру.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон напередодні заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля.

Джонсон припустив, що Британія може посилити санкції проти Росії, проти якої вже діють обмежувальні заходи ЄС і США через її агресію в Україні й інші дії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала заяву Джонсона, назвавши її «дикою». А в Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння Скрипаля.

Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього шпигуна.