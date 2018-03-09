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09 Березень 2018, Київ 12:09
Новини | Міжнародні

США пропонують винагороду за інформацію про ватажка пакистанських талібів

Ватажок пакистанських талібів Мулла Фазлулла

Сполучені Штати пропонують багатомільйонну винагороду за інформацію, яка допоможе з’ясувати місце перебування лідера пакистанських талібів Мулли Фазлулли та двох інших ватажків бойовиків. У повідомленні 8 березня Державний департамент заявив, що пропонує до п’яти мільйонів доларів США за дані про Фазлуллу і до трьох мільйонів доларів за інших лідерів.

«Вважається, що кожна з цих осіб вчинила терористичні акти або спричинила значний ризик здійснення таких актів, що загрожують безпеці Сполучених Штатів та її громадян», – сказано в повідомленні.

Як вважають у зовнішньополітичному відомстві США, пакистанські таліби продемонстрували тісний союз з «Аль-Каїдою» і з 2008 року також неодноразово публічно загрожували нападами на території США.

За повідомленнями американських чиновників, саме організація «Техрік-е-Талібан» стоїть за підготовкою затриманого в 2010 році Фейсала Шахзада, який планував підірвати бомбу в Нью-Йорку у травні 2010 року. Це угруповання також відповідальне за вбивство понад 150 людей, переважно дітей, у школі в пакистанському Пешаварі в грудні 2014 року.

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