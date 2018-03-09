Віце-прем'єр Болгарії назвав патріарха РПЦ Кирила «агентом КДБ»

Віце-прем’єр Болгарії Валерій Сімеонов в ефірі Болгарського національного телебачення назвав патріарха Російської православної церкви Крила «агентом КДБ» і «сигаретним митрополитом Росії». Так Сімеонов прокоментував заяву російського патріарха, який сказав, що розчарований історичною інтерпретацією звільнення Болгарії.

За словами Сімеонова, з 1996 року російський патріарх ввіз до Росію сигарет на суму 14 мільярдів доларів. «Це не православний служитель. Це агент Михайлов, другорозрядний агент радянського КДБ», – сказав віце-прем’єр.

Раніше глава РПЦ публічно висловив невдоволення промовою президента Румена Радева на урочистостях з нагоди 140-річчя визволення Болгарії від османського ярма. На думку Кирила, Радев недостатньо чітко підкреслив роль Росії в перемозі над Османською імперією. У своїй промові Радев висловив вдячність від імені своєї країни багатьом народам, чиї представники служили в російській армії, що звільняла Болгарію. Багато болгар вважали неприйнятним тон висловлювань патріарха.

Посольство України в Болгарії також висловило протест через висловлювання патріарха РПЦ Кирила в ефірі Болгарського національного телебачення 1 березня. «Твердження патріарха про «громадянську війну» на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію», – йшлося в заяві на офіційній сторінці посольства.