Патріарх РПЦ у Болгарії назвав події на Донбасі «громадянською війною» – дипломати висловили протест

Посольство України в Болгарії висловило протест через висловлювання патріарха РПЦ Кирила в ефірі Болгарського національного телебачення 1 березня, назвавши їх антиукраїнськими.

«Посольство України в Республіці Болгарія обурене антиукраїнськими висловлюванням патріарха РПЦ Кирила в ефірі програми «Още от деня» Болгарського національного телебачення 1 березня. Твердження патріарха про «громадянську війну» на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію», – йдеться в заяві на офіційній сторінці посольства.

Дипломати висловили жаль, що Болгарське національне телебачення, як вони висловились, «було використане керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв, синхронізованих з офіційною позицією Кремля».

«Міжнародна демократична спільнота не має жодних сумнівів, що окупацію частини Донбасу було ініційовано і здійснено виключно Росією, яка активно заохочує та всіляко підтримує незаконні терористичні формування бойовиків», – йдеться у заяві українського посольства в Болгарії.

На початку свого турне Балканами патріарх РПЦ Кирило 1 березня болгарським ЗМІ заявив, що на Донбасі відбувається «громадянська війна», коли, на його думку, «одна частина України не прийняла те, що відбувається в іншій».

«Реальної миротворчої сили немає, тільки Українська православна церква (МП) має миротворчий потенціал, тому що її паства знаходиться і на сході, і на заході, і в центрі країни», – сказав Кирило.

Від 2014 року на частині Донецької та Луганської областей триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».



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